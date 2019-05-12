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Промышленность

В Японии презентовали беспилотный трактор

22:33, 12.05.2019
В Японии презентовали беспилотный трактор
Фото: iseki.co.jp

В Японии министрам сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) продемонстрировали возможности трактора с системой автоматического управления. Презентация состоялась в пригороде Ниигаты.

Беспилотный трактор производства японской компании Iseki сделал несколько кругов по полю, самостоятельно выбирая маршрут и вспахивая землю.

Затем на его пути поставили пугало. Приблизившись к нему, трактор несколько раз посигналил, а затем остановился, передает ТАСС.

Напомним, что в России беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения к концу 2021 года. В настоящее время в стране разрабатываются законы для регулирования передвижения данных автомобилей на территории страны.

ПромышленностьАгропром
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