Глава ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель с поста канцлера

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать ей свои полномочия.



Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане ожидают от них выполнения своих обязаннойстей.



"Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены (власти)" — сказала председатель ХДС в интервью газете Welt am Sonntag.



Ранее Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. После этого вновь стали распространяться слухи о досрочной отставке Меркель с поста канцлера ФРГ.



Напомним, что 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

