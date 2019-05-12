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Глава ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель с поста канцлера

12:58, 12.05.2019
Глава ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель с поста канцлера
Фото: ru.wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать ей свои полномочия.

Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане ожидают от них выполнения своих обязаннойстей.

"Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены (власти)" — сказала председатель ХДС в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. После этого вновь стали распространяться слухи о досрочной отставке Меркель с поста канцлера ФРГ.

Напомним, что 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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