Глава ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель с поста канцлера
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать ей свои полномочия.
Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане ожидают от них выполнения своих обязаннойстей.
"Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены (власти)" — сказала председатель ХДС в интервью газете Welt am Sonntag.
Ранее Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. После этого вновь стали распространяться слухи о досрочной отставке Меркель с поста канцлера ФРГ.
Напомним, что 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым