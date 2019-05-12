Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп призвал Китай не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

"В этом случае они продолжали бы обирать США на 500 миллиардов долларов ежегодно", — добавил Трамп, имея ввиду размер торгового дефицита США с КНР.



Ранее США решили повысить с 10% до 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин будет вынужден на это ответить.

Позднее Трамп поручил повысить пошлины на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.

