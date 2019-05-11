Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.



«Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорится в сообщении торгпреда США Роберта Лайтхайзера.



Ранее США решили повысить с 10% до 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин будет вынужден на это ответить.

