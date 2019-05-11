В Набережных Челнах предложили создать специальные "дедсады" и отделы по трудоустройству пенсионеров

Во время дебатов, которые проходят в рамках предварительных выборов в Набережных Челнах, потенциальные кандидаты от партии "Единая Россия" выступили с предложением создать "дедсады" и отделы по трудоустройству пенсионеров, сообщает ИА «Татар-информ».

На данный момент в городе проживают более 130 тысяч представителей старшего поколения. На них приходится 25% численности населения всего города. Депутат Госсовета от Челнов Светлана Захарова обратила внимание на тот факт, что далеко не все взрослые дети могут уделить своим родителям достаточно внимания. Поэтому, по ее мнению, есть необходимость в создании "дедсадов", где пожилые люди могли бы находиться в течение дня.

Напомним, 26 мая в России — единый день предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления.

