«Люди устали от языка программ, цифр и показателей, надо выходить на прямой диалог»

В преддверии праймериз татарстанские единороссы провели дебаты на тему эффективности народных избранников

26 мая в России — единый день предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления. Сегодня в разных регионах в течение дня кандидаты участвуют в дебатах, в Казани пятеро из шести заявленных кандидатов реготделения «Единой России» (глава республиканского Миндортранса Ленар Сафин не пришел) обсудили, что такое «эффективный парламент» и «эффективный депутат». Подробности — в материале «Реального времени».

Кадры для госуправления «воспитывают» плохо

Артур Зарипов, гендиректор ООО «Экополис», выступил с приветственным словом, призывая власти к открытости. «Общество ставит запрос на максимальный комфорт предоставления услуг от власти. Республика Татарстан — безусловный лидер в области цифровизации госуслуг», — завил он и добавил, что повышение эффективности управления все же необходимо, нужны лишь несколько шагов. Но следующий спикер — председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин увидел в некоторых предложениях признаки бюрократизма.

Первый предложенный шаг — разработка процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с учетом мнений всех сторон, чьи интересы проект затрагивает. Второй шаг — обязательство органов госвласти учитывать результаты публичных осуждений и размещать их на едином ресурсе. «Шаг третий. Применять комплексную оценку деятельности государственных и гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности», — продолжал Зарипов. При этом оценка служащих по KPI уже организована.

Четвертым шагом кандидат предложил разработать систему «оплаты труда для госслужащих в зависимости от результативности» и премий по результатам особо важных работ.

Несмотря на развитость экономики в Татарстане, горожан волнует решение насущных вопросов, и на это нужно обращать внимание, начал следующий кандидат — Мухаметшин. Эти вопросы — уровень заработной платы, доступное образование, медицина, чистый двор, автобусный проезд. «Люди устали от языка программ, цифр и показателей, надо выходить на прямой диалог, исполнять запросы на комфортную и стабильную жизнь», — сказал он.

Татарстан серьезно продвинулся по пути администрирования экономики, завил Мухаметшин: «Вы знаете, программа развития республики — до 2030 года, мы уже перешли к программно-целевому управлению». Но самый важный фактор — эффективные кадры. Институт воспитания кадров для госуправления серьезно ослаб, отсюда и истоки многих управленческих ошибок, заключил он.

Артур Зарипов предложил разработать систему «оплаты труда для госслужащих в зависимости от результативности» и премий по результатам особо важных работ. Фото gossov.tatarstan.ru

«У нас в республике более 2000 законов, и 658 из них — базовые»

Виктор Сидоров, преподаватель Казанского федерального университета, обратил внимание на правовую культуру населения. Бюрократизация — серьезная проблема, отметил он и напомнил каждому известную норму для врача о приеме определенного количества пациентов в единицу времени.

— 80% времени он заполняет формуляры, а на пациента тратится совсем мало времени. То же самое — преподаватели. Есть Университет Иннополис, туда пригласили зарубежных профессоров. Создали специальный отдел, чтобы эти профессора не занимались бумажной волокитой — за них все это делается, — пояснил он и предложил поднять вопрос дебюрократизации этих сфер на федеральном уровне.

Население не понимает, к чему принимаются определенные решения, поэтому для повышения эффективности необходимо объяснять людям эти принятые законы, сказал ассистент кафедры «Экономика и организация производства» КГЭУ Ильдар Суфияров. «Необходимо объяснять, какой эффект от этого будет достигнут. У нас в республике более 2000 законов, и 658 из них — базовые, каждый из них необходимо подробно разъяснять», — продолжил он и добавил, что в принятии решений участия населения должно быть больше. В качестве примеров Суфияров привел проект «Пишем законы вместе» Госсовета, форум молодых законотворцев, муниципальные молодежные парламенты.

Последний выступающий — директор автономной НКО «Центр реализации спортивных проектов» Вадим Янгиров увидел решение задачи в государственно-частном партнерстве: «На западе это сейчас только изучается под лозунгом РРР: public-private partnerships, в России уже принят закон о государственно-частном партнерстве, но очень мало примеров, как это используется». Этот механизм позволит сделать прорыв в проектном управлении, уверен Янгиров.

Виктор Сидоров предложил поднять вопрос дебюрократизации образования и здравоохранения на федеральном уровне. Фото kpfu.ru

Вопросы из зала

После того как участники дебатов изложили свои взгляды на проблемы, группы поддержки кандидатов начали задавать вопросы их конкурентам. Александр из группы поддержки Янгирова попросил Суфиярова пояснить обозначенный им тезис о работе молодежи в госорганах, способствует ли это повышению эффективности госуправления. «Молодежь в органах госвласти не должна быть панацеей, и в органах госвласти, и в Государственном совете должны быть люди опытные, прошедшие определенную школу», — отметил Суфияров. Но это не означает, что у человека 22—25 лет не может быть опыта — если он прошел определенную «школу», он может принести пользу, сделать госуправление более эффективным.

Олег Никошин из группы поддержки Суфиярова уже в ответ поинтересовался у Янгирова, может ли он привести примеры успешного ГЧП. В городе Набережные Челны реализуется первый в России проект по механизму государственно-частного партнерства — строительство спортивно-оздоровительного комплекса, где инвестор, получив на определенных условиях участок, инвестирует в строительство комплекса и предоставляет часы в пользование для тех групп населения, которые указывает госструктура, ответил Янгиров: «Это хороший пример, который пытаются тиражировать другие регионы».

Татьяна Евсеева, не заявившая о поддержке кого-либо из кандидатов, попросила Сидорова пояснить, как решать проблему, связанную с тем, что закон зачастую не срабатывает на уровне нижнего звена.

По словам Сидорова, реализация законов на практике — всегда большая сложность. «Мне кажется, здесь не последнюю роль играет правовая культура населения. Правовая культура не меняется быстро, достаточно вспомнить народный фольклор: закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло, не подмажешь — не поедешь. Как это менять — повышать престиж норм права», — ответил он. Решение — понимание того, что невыполнение нормы напрямую приведет к санкциям, вера в справедливость, а также если престиж судебной ветви возрастет, то возрастет и исполняемость всех норм права.