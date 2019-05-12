В Набережных Челнах стартует межрегиональный театральный образовательный форум «Рабочая лошадка»

С 12 по 17 мая в Набережночелнинском государственном театре кукол пройдет III межрегиональный театральный образовательный форум «Рабочая лошадка», сообщается на официальном портале Министерства культуры РТ.

Форум уже зарекомендовал себя как площадка, направленная на повышение профессионального уровня не только творческого, но и руководящего состава театральных коллективов. В форуме примут участие более 100 представителей 20 ведущих театральных коллективов страны.

Напомним, ранее в Перми на сцене краевой филармонии впервые показали спектакль «Иван Тургенев. Метафизика любви», сообщает ТАСС.

Он рассказывает об истории любви русского писателя и французской оперной певицы Полины Виардо. Премьера музыкально-литературного представления прошла в августе 2018 года в Италии. Исполнительница главной роли — Сати Спивакова. Роль Тургенева исполняет артист Большого драматического театра им. Товстоногова Борис Кошевой.

