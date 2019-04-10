В Пермской филармонии впервые показали спектакль о любви Тургенева и французской певицы Виардо

Фото: пресс-служба Пермской краевой филармонии

В Перми на сцене краевой филармонии впервые прошел спектакль «Иван Тургенев. Метафизика любви», сообщает ТАСС.

Он рассказывает об истории любви русского писателя и французской оперной певицы Полины Виардо. Премьера музыкально-литературного представления прошла в августе 2018 года в Италии. Исполнительница главной роли — Сати Спивакова. Роль Тургенева исполняет артист Большого драматического театра им. Товстоногова Борис Кошевой.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителем министра культуры Пермского края назначен Александр Лесников. В обязанности Лесникова войдут вопросы курирования финансово-экономического направления, а также работа над инфраструктурными проектами ведомства. За блок профессионального искусства и дополнительного образования будет отвечать замминистра культуры региона Марина Илюхина.