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В Пермской филармонии впервые показали спектакль о любви Тургенева и французской певицы Виардо

00:32, 10.04.2019
В Пермской филармонии впервые показали спектакль о любви Тургенева и французской певицы Виардо
Фото: пресс-служба Пермской краевой филармонии

В Перми на сцене краевой филармонии впервые прошел спектакль «Иван Тургенев. Метафизика любви», сообщает ТАСС.

Он рассказывает об истории любви русского писателя и французской оперной певицы Полины Виардо. Премьера музыкально-литературного представления прошла в августе 2018 года в Италии. Исполнительница главной роли — Сати Спивакова. Роль Тургенева исполняет артист Большого драматического театра им. Товстоногова Борис Кошевой.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителем министра культуры Пермского края назначен Александр Лесников. В обязанности Лесникова войдут вопросы курирования финансово-экономического направления, а также работа над инфраструктурными проектами ведомства. За блок профессионального искусства и дополнительного образования будет отвечать замминистра культуры региона Марина Илюхина.

ОбществоКультура
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