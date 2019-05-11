Минниханов ознакомится с ходом посевных работ в Пестречинском, Тюлячинском и Рыбно-Слободском районах

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит три района в центральной части республики, где ознакомится с ходом посевной кампании.

В пресс-службе президента РТ уточнили, что у Минниханова запланирована поездка в Пестречинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский муниципальные районы.



В Тюлячинском районе Президент РТ также планирует посетить молочный завод. В Рыбно-Слободской районе Минниханову покажут животноводческий комплекс и новую мечеть, передает ИА "Татар-информ".



Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что к 10 мая планируется завершить все посевные работы. Общая посевная площадь в республике составляет 2,8 млн га.

