Минниханов ознакомится с ходом посевных работ в Пестречинском, Тюлячинском и Рыбно-Слободском районах
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит три района в центральной части республики, где ознакомится с ходом посевной кампании.
В пресс-службе президента РТ уточнили, что у Минниханова запланирована поездка в Пестречинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский муниципальные районы.
В Тюлячинском районе Президент РТ также планирует посетить молочный завод. В Рыбно-Слободской районе Минниханову покажут животноводческий комплекс и новую мечеть, передает ИА "Татар-информ".
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что к 10 мая планируется завершить все посевные работы. Общая посевная площадь в республике составляет 2,8 млн га.
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