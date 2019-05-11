Уфимский спортсмен спустился с лестницы в тысячу ступеней на руках

Фото: Гуландам Фатхуллина

Уфимский спортсмен Руслан Садыков прошел на руках тысячу ступеней вниз в санатории «Янган-Тау» Республики Башкортостан. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час сорок минут. При этом следует учесть, что около 20 минут этого времени было затрачено на подготовку съемок. Лестница была построена в 1976 году, ее длина равна высоте 45-этажного дома.

Руслан Садыков планирует подать заявку для фиксации данного результата в качестве российского рекорда.

— Информацию о подобном рекорде мы не нашли. Никто не проходил данную дистанцию. Примерно две недели назад я приехал в «Янган-Тау», увидел эту лестницу и решил, что должен ее пройти, — рассказал Руслан Садыков.

Ранее спортсмен в Уфе прошел на руках расстояние, равное 1 км, а также протащил на 10 м автомобиль, вес которого почти 3 тонны.

Санаторий «Янган-Тау», где прошло мероприятие, находится в Салаватском районе Республики Башкортостан.

Напомним, в прошлом году пятилетний мальчик из Чечни установил новый мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход.