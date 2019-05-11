В Татарстане капремонт жилых домов выполнен почти на 500 млн рублей
На 11 мая 2019 года работы по капремонту многоквартирных жилых домов выполнены на сумму 496 млн 454 тысячи рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.
Это составляет 8,55% от общего объема запланированных работ. Всего по программе капремонта в этом году планируется отремонтировать 936 многоквартирных домов, общая площадь составляет 5,6 млн квадратных метров. С таким заявлением сегодня на совещании в доме правительства РТ выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
84,3% от этой суммы собрали собственники помещений, 15,7% поступили из городского бюджета. В программу этого года включили 10 зданий бывших общежитий.
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