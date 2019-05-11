В Татарстане капремонт жилых домов выполнен почти на 500 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На 11 мая 2019 года работы по капремонту многоквартирных жилых домов выполнены на сумму 496 млн 454 тысячи рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Это составляет 8,55% от общего объема запланированных работ. Всего по программе капремонта в этом году планируется отремонтировать 936 многоквартирных домов, общая площадь составляет 5,6 млн квадратных метров. С таким заявлением сегодня на совещании в доме правительства РТ выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

84,3% от этой суммы собрали собственники помещений, 15,7% поступили из городского бюджета. В программу этого года включили 10 зданий бывших общежитий.

