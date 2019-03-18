В Казани на капремонт жилья потратят почти 2 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

В 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

84,3% от этой суммы собрали собственники помещений, 15,7% поступили из городского бюджета. В программу этого года включили 10 зданий бывших общежитий.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал завершить работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов до начала отопительного сезона 2019 года. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме правительства РТ. Минниханов также отметил, что не стоит откладывать работу по программе следующего года.



