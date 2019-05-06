В каждом филиале МФЦ Татарстана собираются внедрить бэк-офисы

Директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова заявила, что в этом году в каждом филиале МФЦ в республике планируется внедрить бэк-офисы, сообщает пресс-служба президента РТ.

Об этом она заявила на заседании кабмина республики. Цель внедрения бэк-офисов — разгрузить сотрудников на приеме, сократить время и тем самым повысить пропускную способность. С появлением бэк-офисов их сферой деятельности будет сканирование и комплектование пакетов документов.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам l квартала 2019 года в МФЦ для бизнеса поступило более 2 тысяч уникальных обращений представителей малого и среднего предпринимательства.

