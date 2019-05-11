В Ингушетии в возрасте 123 лет скончался самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России Аппаз Илиев скончался в Ингушетии на 124 году жизни, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

«Ушел из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев», — написал Евкуров на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию с долгожителем.



В пресс-службе главы Ингушетии рассказали, что в понедельник Илиев поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме, передает «РИА Новости».



Ранее власти региона сообщали, что будут готовить документы для признания Аппаза Илиева самым старым мужчиной планеты.



В прошлом году в возрасте 117 лет скончалась японка Наби Тадзима, считавшаяся с сентября 2017 года самой пожилой женщиной планеты.

