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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram

14:48, 09.05.2019
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram
Фото: pixabay.com

Интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам. Об этом сообщает неправительственная организация NetBlocks.

Согласно техническому мониторингу, в четверг, 9 мая, под блокировку попали Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и местные новостные веб-сайты. Twitter и WhatsApp продолжают функционировать, пишет «Интерфакс».

Предположительно, таким образом власти Казахстана пытаются ограничить доступ к прямому эфиру изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям.

Напомним, ранее в Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину.

Общество
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