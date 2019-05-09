В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram
Интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам. Об этом сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Согласно техническому мониторингу, в четверг, 9 мая, под блокировку попали Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и местные новостные веб-сайты. Twitter и WhatsApp продолжают функционировать, пишет «Интерфакс».
Предположительно, таким образом власти Казахстана пытаются ограничить доступ к прямому эфиру изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям.
Напомним, ранее в Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину.Общество
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