Родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начали перечислять выплаты

На счета родственников погибших в катастрофе с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево начали поступать денежные выплаты.

Первые средства уже переведены на счета родственников погибших жителей Мурманской области, сообщает пресс-служба региона.

Кроме того, власти Мурманской области заявили, что перечислят по 1 млн рублей родственникам погибших, а пострадавшим, проходящим лечение в больнице, заплатят по 500 тысяч рублей.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.

