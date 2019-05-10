Госдеп США назвал дату визита Помпео в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12-14 мая.
Помпео проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, также у него состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Планируется, что госсекретарь США намерен обсудить «полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов», говорится в распространенном заявлении ведомства.
Кроме того, Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Напомним, ранее МИД РФ выступило с заявлением, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США.Общество
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