Госдеп США назвал дату визита Помпео в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12-14 мая.

Помпео проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, также у него состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Планируется, что госсекретарь США намерен обсудить «полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов», говорится в распространенном заявлении ведомства.

Кроме того, Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, ранее МИД РФ выступило с заявлением, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США.