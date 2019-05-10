«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отметила 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта «Шереметьево».

Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Официальных комментариев на данный момент от авиакомпании нет.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет SSJ-100 из-за поломки не вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Снятых с борта пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами.

