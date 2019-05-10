В Марий Эл иномарка вылетела в кювет, погибли две женщины

Фото: 12.мвд.рф

В Марий Эл произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Toyota Highlander.

Инцидент случился в ночь с 9 на 10 мая в Медведевском районе на 33 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, женщина, управлявшая транспортным средством, потеряла контроль над иномаркой, в результате чего съехала в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В аварии погибли две пассажирки иномарки — 52 и 44 лет. Водитель и две другие пассажирки, находящиеся в машине, одной их которых была 11-летняя девочка, доставлены в больницу, уточнили в УГИБДД МВД по республике.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Марий Эл возбудили еще одно уголовное дело после ДТП с автобусом и лесовозом из Татарстана.