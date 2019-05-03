Новости общества

04:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые рассказали о пользе риса в борьбе с ожирением

04:33, 03.05.2019
Ученые рассказали о пользе риса в борьбе с ожирением
Фото: pxhere.com

Ученые из Японии выяснили, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса.

Согласно результатам исследования, которое проводилось в 136 странах, жители стран, которые съедали около 150 граммов крупы в день, оказались более стройными чем те, кто съедал в среднем по 14 граммов, сообщает портал EurekAlert.

Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости, тем самым предотвращая переедание.

Однако диетологи предупредили, что чрезмерное употребление риса может привести к развитию метаболического синдрома и диабета.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для борьбы с ожирением может применить в России опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров