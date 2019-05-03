Ученые рассказали о пользе риса в борьбе с ожирением

Ученые из Японии выяснили, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса.

Согласно результатам исследования, которое проводилось в 136 странах, жители стран, которые съедали около 150 граммов крупы в день, оказались более стройными чем те, кто съедал в среднем по 14 граммов, сообщает портал EurekAlert.



Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости, тем самым предотвращая переедание.



Однако диетологи предупредили, что чрезмерное употребление риса может привести к развитию метаболического синдрома и диабета.



Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для борьбы с ожирением может применить в России опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см.

