Российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл»

Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

Первые образцы вооружения уже поступили в подразделения специального назначения. В скором времени поставки будут продолжены в другие части, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что минометы способны бесшумно уничтожить цель на дистанции более 1 км, а также зарекомендовали себя как неприхотливое и надежное оружие. Практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12.