Новости промышленности

09:45 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл»

09:28, 07.05.2019
Российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл»
Фото: скриншот - youtube.com

Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

Первые образцы вооружения уже поступили в подразделения специального назначения. В скором времени поставки будут продолжены в другие части, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что минометы способны бесшумно уничтожить цель на дистанции более 1 км, а также зарекомендовали себя как неприхотливое и надежное оружие. Практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12.

Справка

2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый миномет. Разработан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Широкой публике был продемонстрирован в 2011 году на выставке вооружений «MILEX-2011», проходившей в Минске. Производится серийно.

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров