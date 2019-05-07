Российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл»
Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 «Галл».
Первые образцы вооружения уже поступили в подразделения специального назначения. В скором времени поставки будут продолжены в другие части, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что минометы способны бесшумно уничтожить цель на дистанции более 1 км, а также зарекомендовали себя как неприхотливое и надежное оружие. Практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12.
Справка
2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый миномет. Разработан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Широкой публике был продемонстрирован в 2011 году на выставке вооружений «MILEX-2011», проходившей в Минске. Производится серийно.
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