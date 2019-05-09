Новости общества

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Малахов возмутился присутствием бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы

18:39, 09.05.2019
Малахов возмутился присутствием бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы
Фото: скриншот - youtube.com

Российский телеведущий и журналист Андрей Малахов раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Малахов выложил скриншот из соцсетей основательницы салона красоты MARFA Лии Дияновой. На снимке девушка позирует вместе с подругой на фоне военнослужащих. Также она оставила подпись «ура».

«Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?» — отметил журналист.

Часть пользователей поддержала Малахова, другие комментаторы вступились за Диянову, отметив, что «День Победы и парад Победы один для всех».

Напомним, сегодня в Новосибирске торжественно открыли памятник Иосифу Сталину.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров