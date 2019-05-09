Малахов возмутился присутствием бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы
Российский телеведущий и журналист Андрей Малахов раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Малахов выложил скриншот из соцсетей основательницы салона красоты MARFA Лии Дияновой. На снимке девушка позирует вместе с подругой на фоне военнослужащих. Также она оставила подпись «ура».
«Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?» — отметил журналист.
С праздником!!! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF— Андрей Малахов (@a_malahov) May 9, 2019
Часть пользователей поддержала Малахова, другие комментаторы вступились за Диянову, отметив, что «День Победы и парад Победы один для всех».
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