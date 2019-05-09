В Казани салют в честь Дня Победы продлится 4 минуты

Празднование Дня Победы в Казани завершится салютом у стадиона «Казань Арена», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничный фейерверк будет идти 4 минуты. Лучшие точки для просмотра — территория около НКЦ «Казань», Кремлевская набережная, площадка у РК «Ривьера», улица Сибгата Хакима. Салют начнется в 22 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Победы в Великой Отечественной войне в четверг, 9 мая, в Казани состоятся праздничные мероприятия.

В 8:00 на Арском кладбище пройдет торжественная церемония возложения цветов к воинским захоронениям и обелиску в память павших в годы войны. В 9:00 в парке Победы запланировано аналогичное мероприятие с участием первых лиц РТ.

В 10:00 на площади Тысячелетия начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Старт акции «Бессмертный полк» намечен на 15:00.

