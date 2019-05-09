Экс-президент Польши призвал ликвидировать Евросоюз

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Европейский союз проще ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде. Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

По его словам, Евросоюз не развивается из-за входящих в него государств, у которых свои взгляды на политическое устройство.

«Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко в разных направлениях», — подчеркнул Валенса.

В качестве альтернативы бывший глава Польши предлагает, чтобы все страны ЕС подали снова заявку на членство в сообществе, при этом должны быть обозначены права и обязанности всех государств.

Напомним, ранее Евросоюз исключил пересмотр соглашения по Brexit.