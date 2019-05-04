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В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину

16:18, 04.05.2019
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину
Фото: ktk.kz

Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства. До этого женщины претендовали на участие в президентских выборах, но не проходили регистрацию в Центризбиркоме.

Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии «Ак жол», передает «Интерфакс».

Как сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании, все документы, необходимые для регистрации Еспаевой кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в комиссию и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Она сообщила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

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