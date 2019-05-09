Мантуров: Россия в ближайшее время не откажется полностью от пластиковой посуды

По мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ближайшей перспективе Россия не откажется полностью от пластиковой посуды.

«Отменить совсем пластиковую посуду? Совсем, думаю, это невозможно. Должно быть сбалансированное решение. А постепенно, с появлением современных технологий, материалов, это [отказ от пластиковой посуды] будет происходить естественным образом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, нужно постепенно отказываться от пластиковых пакетов в пользу, например, пакетов из крафтовой бумаги.

Ранее сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии России намерено ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в России необходимо поддержать мировую тенденцию за сокращение использование пластика.