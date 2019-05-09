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Песошин возложил цветы к воинским захоронениям павших в годы Великой Отечественной войны

10:35, 09.05.2019
Песошин возложил цветы к воинским захоронениям павших в годы Великой Отечественной войны
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица возложили цветы к воинским захоронениям и обелиску в память павших в годы Великой Отечественной войны на Арском кладбище в Казани.

После возложения венков к памятнику воинам участники церемонии почтили память павших минутой молчания. Затем был произведен троекратный залп холостыми патронами из автоматов, прозвучал гимн РФ, передает пресс-служба президента РТ.

Также Песошин возложил цветы к подножию памятника Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева.

Ранее президент Татарстан Рустам Минниханов поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

ОбществоВласть Татарстан
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