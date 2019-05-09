Минниханов поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне

Президент Татарстан Рустам Минниханов. поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

"Многие десятилетия минули с того незабываемого дня, когда на нашу опалённую пожарищем землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны. Но события трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным связующим звеном духовно-патриотической преемственности поколений", — говорится в обращении, которое публикует пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что из Татарстана на фронт ушло более 700 тыс. человек, почти половина из которых не вернулась домой.

"Никогда не померкнут имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гания Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Загитова и многих других, чьи героические судьбы стали ярким примером самоотверженности и верности долгу. Как писал в нацистском плену татарский поэт Муса Джалиль: «Умирая, не умрёт герой – мужество останется в веках. Имя прославляй своё борьбой, чтоб оно не молкло на устах»!", — следует из текста поздавления

"Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших и воздаём должные почести ныне здравствующим героям – фронтовикам и труженикам тыла. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики! Долгих вам лет жизни!Пусть больше никогда на нашу землю не опускается страшная тень войны, а глаза наших жён и матерей не наполняются слезами скорби и отчаянья! Пусть над нашей любимой Отчизной всегда развевается завещанное героями победное знамя!", — подытожил Минниханов.

Ранее Минниханов заявил, что Татарстан в годы войны стал одной из важнейших тыловых баз России.

