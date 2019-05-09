В правительстве заявили, что оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 нет

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 до окончания расследования нет.

«Пока окончательные данные комиссии еще не обнародованы, рассматриваются все версии. И пока, по моим данным, претензий (после катастрофы в Шереметьево) к самолету нет», — цитирует его «РИА Новости».

8 мая стало известно, что за последние сутки компания «Аэрофлот» отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На 9 мая авиакомпания отменила по меньшей мере еще 17 рейсов.



Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.