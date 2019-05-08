«Аэрофлот» убрал из расписания еще 17 рейсов

За последние сутки компания «Аэрофлот» отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На 9 мая авиакомпания отменила по меньшей мере еще 17 рейсов, сообщает РБК.

Отменены рейсы в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск, Астрахань, Краснодар, Самару, Саратов и Нижний Новгород. Также отменены рейсы из этих городов в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет SSJ-100 из-за поломки не вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Снятых с борта пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным «Интерфакса», причиной задержки авиарейса «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону стала техническая неисправность самолета.

