Новости общества

22:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Аэрофлот» убрал из расписания еще 17 рейсов

21:46, 08.05.2019
«Аэрофлот» убрал из расписания еще 17 рейсов
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки компания «Аэрофлот» отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На 9 мая авиакомпания отменила по меньшей мере еще 17 рейсов, сообщает РБК.

Отменены рейсы в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск, Астрахань, Краснодар, Самару, Саратов и Нижний Новгород. Также отменены рейсы из этих городов в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет SSJ-100 из-за поломки не вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Снятых с борта пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным «Интерфакса», причиной задержки авиарейса «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону стала техническая неисправность самолета.

ОбществоБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров