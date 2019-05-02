Пенсионерка из Казани попыталась избавиться от порчи за 2 млн рублей

60-летняя жительница Казани обратилась в отдел полиции с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники полиции установили, что с 20 по 27 февраля ей звонили неизвестные, которые представились ясновидящими. Они заявили пенсионерке, что на нее наложена порча, и предложили свои услуги по ее снятию. Поверив им, женщина перечислила на указанные банковские карты около 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интервью с кандидатом юридических наук, членом Ассоциации юристов России Ильшатом Миннегуловым. Он рассказал, какие реальные меры можно противопоставить деятельности лже-экстрасенсов и нужен ли специальный закон для этой сферы.



