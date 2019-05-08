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Биологи заявили о способности ос логически мыслить

23:21, 08.05.2019
Биологи заявили о способности ос логически мыслить
Фото: pixabay.com

Обычные бумажные осы, которые живут в ульях несколькими десятками особей, могут делать простейшие логические умозаключения и использовать их при добыче пищи, сообщает журнал Biology Letters.

К такому выводу пришли ученые из университета штата Мичиган в Энн-Арбор. Биолог Элизабет Тиббетс отметила, что исследователи не говорят о том, что осы пользовались полноценной дедукцией. При этом было очень похоже, что они применяли те логические взаимосвязи, которые уже были им известны, чтобы раскрыть еще неизвестные закономерности. Ученые пришли к выводу, что развитие сложных форм поведения зависит не от размеров мозга, а от структуры общества.

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