Сталлоне приедет на Каннский фестиваль, чтобы представить очередной фильм о Рэмбо

Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы представить новый фильм про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо, сообщает ТАСС.

Съемки картины завершились несколько месяцев назад. Организаторы Каннского фестиваля отмечают, что на экраны актер вернется уже ближайшей осенью. Они же добавляют, что Сталлоне примет участие в специальном показе фильма во дворце фестивалей 24 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» включат в конкурсную программу Каннского фестиваля, сообщает оргкомитет киносмотра.

Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо заметил, что картину не включали в программу, потому что опасались, что она не будет готова к нужному сроку. Но Тарантино успел завершить фильм. В оргкомитете напомнили, что этот фестиваль будет для режиссера юбилейным. 25 лет назад он получил свою первую каннскую награду за картину «Криминальное чтиво».

