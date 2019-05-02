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Тарантино смог закончить новый фильм к Каннскому фестивалю

21:28, 02.05.2019
Тарантино смог закончить новый фильм к Каннскому фестивалю
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» включат в конкурсную программу Каннского фестиваля, сообщает оргкомитет киносмотра.

Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо заметил, что картину не включали в программу, потому что опасались, что она не будет готова к нужному сроку. Но Тарантино успел завершить фильм. В оргкомитете напомнили, что этот фестиваль будет для режиссера юбилейным. 25 лет назад он получил свою первую каннскую награду за картину «Криминальное чтиво».

Напомним, ранее сообщалось, что челнинка снялась в фильме Тарантино с Ди Каприо и Брэдом Питтом.

ОбществоКультура
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