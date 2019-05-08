«Аэрофлот» за день отменил пять рейсов c SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня, 8 мая, отменила пять рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet-100.

Так, отменены парные рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг, а также рейс из Ростова-на-Дону в «Шереметьево», пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что самолет SSJ-100 из-за поломки не вылетел из Ростова-на-Дону в Москву. Снятых с борта пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.