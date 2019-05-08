Владислав Подъяпольский перейдет из «Ак Барса» в «Северсталь»

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали».



Как сообщает пресс-служба казанского клуба, он получит за игрока денежную компенсацию. Ее размер не уточняется.

В «Ак Барс» Подъяпольский перешел в 2017 году.

Также сегодня нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов продлил контракт с клубом на два года.

Ранее «Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба Кириллом Петровым — в команде форвард будет выступать под номером 27. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2019/20.