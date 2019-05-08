Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Пресненский суд Москвы признал полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого виновными по делу о драках в столице.
Оглашение приговора продолжается. Трансляцию ведет «Медиазона».
Ранее прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев. Они обвиняются в хулиганстве и нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.СпортФутболПроисшествия
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