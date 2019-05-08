Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Пресненский суд Москвы признал полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого виновными по делу о драках в столице.

Оглашение приговора продолжается. Трансляцию ведет «Медиазона».

Ранее прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев. Они обвиняются в хулиганстве и нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.