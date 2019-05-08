Певец Макс Барских попал в ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе.
«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно», — написал певец на своей странице в Instagram и прикрепил фото разбитого автомобиля.
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Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! ???? (я понял почему это произошло, и освоил урок)
По словам артиста, с ним все хорошо. Он отметил, что извлек урок из случившегося.
Барских также призвал поклонников быть внимательнее на дорогах и всегда пристегиваться.
Макс Барских (Николай Бортник) — украинский певец и композитор. Он известен благодаря таким песням, как «Берега», «Неземная» и «Туманы».
В конце апреля в ДТП попала певица МакSим. Инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа. По словам представителя певицы, после ДТП у МакSим наблюдалась потеря памяти.
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