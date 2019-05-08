Певец Макс Барских попал в ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе.



«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно», — написал певец на своей странице в Instagram и прикрепил фото разбитого автомобиля.



По словам артиста, с ним все хорошо. Он отметил, что извлек урок из случившегося.

Барских также призвал поклонников быть внимательнее на дорогах и всегда пристегиваться.

Макс Барских (Николай Бортник) — украинский певец и композитор. Он известен благодаря таким песням, как «Берега», «Неземная» и «Туманы».



В конце апреля в ДТП попала певица МакSим. Инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа. По словам представителя певицы, после ДТП у МакSим наблюдалась потеря памяти.

