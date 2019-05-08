Путин наградил министра обороны Абхазии орденом Невского
Президент России Владимир Путин наградил министра обороны Абхазии Мераба Кишмарию орденом Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией.
«За заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией наградить орденом Александра Невского Кишмарию Мераба Борисовича, генерала армии, министра обороны Республики Абхазия», — приводит текст указа «РИА Новости».
Мераб Кишмария поблагодарил руководство России, Абхазии и российское посольство за получение госнаграды.
Ранее президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев Труда Российской Федерации пятерым гражданам страны.
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