Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали «Героев Труда Российской Федерации» пятерым гражданам страны.



Награды получили руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инсинская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, артист театра им. Вахтангова, народный артист СССР Василий Лановой и писатель, председатель правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбашев, сообщается на сайте Кремля.

На торжественную церемонию вручения медалей были приглашены Герои Труда России, получившие это высокое звание в предыдущие годы. В мероприятии принял участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев,получивший награду в 2017 году, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ пятерым гражданам страны.

