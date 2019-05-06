Прокурор попросил дать Кокорину полтора года колонии общего режима, Мамаеву — год и пять месяцев

В Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Прокурор запросил для Кокорина полтора года колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев.



«Мне хотелось бы особо отметить позицию подсудимых в суде — а это полное непризнание вины, так как они обвинили самих потерпевших, при этом потерпевшие подчеркнули, что не станут настаивать на жестком наказании», — цитирует обвинителя «Медиазона».

Напомним, 9 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года, Александра Протасовицкого. Они обвиняются в хулиганстве и нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. 3 апреля суд продлил арест всем фигурантам до 25 сентября.