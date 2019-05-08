Россия и Иран договорились об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан

Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.



Лавров уточнил, что протокол в том числе касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, передает ТАСС.



Ранее Черногория на период с 15 апреля по 31 октября 2019 года увеличила срок безвизового пребывания для россиян. В этот период граждане России могут находиться в стране до 90 дней.

