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Россия и Иран договорились об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан

14:40, 08.05.2019
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан
Фото: kremlin.ru

Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров уточнил, что протокол в том числе касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, передает ТАСС.

Ранее Черногория на период с 15 апреля по 31 октября 2019 года увеличила срок безвизового пребывания для россиян. В этот период граждане России могут находиться в стране до 90 дней.

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