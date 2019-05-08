КФУ сократит учебный семестр из-за подготовки к проведению WorldSkills

Казанский федеральный университет сократит на одну-две недели семестр для студентов трех первых курсов бакалавриата и обучающихся первого года магистратуры.

Это связано с подготовкой к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, пишет ТАСС. Также студенты должны освободить общежития КФУ в Деревне Универсиады до 1 июля.

Новый учебный год в КФУ начнется с 16 сентября. Занятия будут компенсированы в течение семестра.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 630,7 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса «Деревня Универсиады» для обеспечения проживания участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.