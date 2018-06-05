В отмене санкций заинтересованы все, в том числе Россия — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что все стороны заинтересованы в отмене санкций, в том числе Россия. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

«И тем, кто инициирует, и тем, против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями, они вредны для всех. Мне кажется, заинтересованы в их отмене все, и мы тоже», — цитирует Путина ТАСС.



Президент Ван дер Беллен, в свою очередь, назвал Россию частью Европы.

«Мир во всей Европе возможен только с Россией, и ряд международных проблем можно решить только вместе с Россией», — сказал он.

При этом президент Австрии отметил, что в вопросе антироссийских санкций Австрия будет действовать вместе с ЕС.



Ранее Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Он позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.