В Татарстане запретили ловить рыбу до 5 июня

В Татарстане с 25 апреля вступил в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы.

Как сообщает госкомитет РТ по биоресурсам, запрет будет действовать до 5 июня в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, а также впадающих в них реках. В этих местах нельзя ловить рыбу с помощью сетей, тралов, неводов и т. д.

Ловить рыбу в качестве исключения можно будет с берега вне мест нереста, с помощью одной удочки с не более чем двумя крючками.