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Украина предложила ввести новые санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

15:12, 07.05.2019
Украина предложила ввести новые санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Фото: commons.wikimedia.org / Mohammad Hassanzadeh

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, эффективный ответ на действия Кремля можно дать только объединив усилия с международным сообществом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Украинскую правду».

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

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