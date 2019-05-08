Песков: решение Ирана по СВПД вызвано необдуманными шагами Вашингтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Ирана о приостановке выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызвано необдуманными шагами США.



«Ситуация серьезная, она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями (Вашингтона). Путин говорил о том, что непродуманные волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия продолжит контакты с партнерами по СВПД для сохранения сделки.



Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Речь идет об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

