Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Как сообщает Reuters, письма отправлены послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.



Президент Ирана Хасан Рухани официально подтвердил эту информацию. По его словам, у европейских стран есть 60 дней на переговоры. При этом он отметил, что ядерной сделке «еще не пришел конец».



Также Рухани заявил, что что страна приостанавливает на 60 дней продажу тяжелой воды и обогащенного урана, передает Press TV.



Ранее в ООН призвали стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаться в соглашении, несмотря на санкции США против Ирана.

