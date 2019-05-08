Алсу, Валерий Меладзе и Эмир Кустурица выступят на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе

Хедлайнерами гала-концерта IV Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» станут Алсу и Валерий Меладзе.



Гала-концерт фестиваля состоится 15 июня, а сам фестиваль будет проходить в столице Башкортостана с 12 по 15 июня в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», сообщает пресс-служба Минкульта РБ.

В первый день фестиваля в рамках «Этноночи» выступит The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей.



Второй день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» будет посвящен симфонической музыке. 14 июня состоится концерт, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!».



Напомним, что в апреле в Казани проходил второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык күпере» («Мост дружбы»). Часть мероприятий состоялась в концертном зале «Башкортостан» в Уфе.

