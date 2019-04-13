«Дуслык күпере» в «Пирамиде»: в Казани стартовал всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады

21:00, 13.04.2019 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани стартовал второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык күпере» («Мост дружбы»), средства на который выделили президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Завершится фестиваль в концертном зале «Башкортостан» в Уфе.

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